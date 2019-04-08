Aydın Evinde Hunharca Öldürülen Pazarcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evinde el ve ayakları bağlanmış halde hunharca öldürülmüş olarak bulunan 69 yaşındaki Ali Çetinkaya, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli, 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, dün (Pazar) saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyini el ve ayakları bağlanmış cesedi ile karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede de Gökoğlu'nun yaşamını yitirmiş olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı belirlendi. darp ve yara izlerinden yerde kırık olarak bulunan ütü ile başına vurulduğu ardından da öldüğünden emin olmak için yorgan ve yastık ile yüzüne bastırılıp, boğulmaya çalışıldığı sanılan Çetinkaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Eşi Pakize Çetinkaya'nın geçen 6 Nisan'da gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle evde yalnız olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın, yapılan otopsinin ardından cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi. Çetinkaya için bugün öğlen evinin bulunduğu İstiklal Mahallesi'ndeki Yeşil Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Çetinkaya'nın oğlu Hasan Çetinkaya, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Çetinkaya'nın cenazesi İncirliova Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan polis, Çetinkaya 'nın hunharca öldürülmesiyle ilgili sır perdesinin aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA