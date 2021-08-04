Aydın eski Belediye Başkanı Ortekin hayatını kaybetti (2)

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDIAydın'ın solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı İlhami Ortekin için Efeler Belediyesi önünde cenaze töreni düzelendi.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın solunum yetmezliğinden yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı İlhami Ortekin için Efeler Belediyesi önünde cenaze töreni düzelendi. Törene, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, duanın ardından Ortekin'in cenazesi Bey Camii'ne götürüldü. Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Ortekin, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cemal YILDIRIM/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım