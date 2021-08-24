Aydın Doğan Vakfı, 7. Genç Liderler Yaz Kampı Datça'da düzenlendi
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Aydın Doğan Vakfı, 7. Genç Liderler Yaz Kampı Datça'da düzenlendi

Aydın Doğan Vakfı, 7. Genç Liderler Yaz Kampı Datça'da düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Aydın Doğan Vakfı, 7. Genç Liderler Yaz Kampını 15-21 Ağustos tarihleri arasında Datça'da gerçekleştirdi.

Genç kızlara her daim destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam eden

Kız çocuklarının eğitimi odağında önemli çalışmalar yürüten Aydın Doğan Vakfı, "Genç Liderler Yaz Kampı"nın 7.'sini, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 15-21 Ağustos tarihleri arasında, Datça'da, Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nde gerçekleştirdi.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Çorum, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Konya, Yalova olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden yaz kampına katılan üniversite öğrencileri kamp süresince kadınların kararlara katılımı ve sosyal medyanın doğru kullanımı konularında sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi.

Başarılı kızlar, bir hafta süresince güne yoga ile başladı, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılma fırsatı buldu. Kampta ayrıca, öğrencilerin güçlü ve eksik oldukları yanlarını keşfederek sorunlarla başa çıkabilme yöntemleri üzerine konuştukları 'Liderlik'; takım çalışması, eğitim ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği konularının ele alındığı 'Proje Geliştirme' ve gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlar göz önüne alınarak hazırlanan 'Kişisel Gelişim' atölyeleri düzenlendi. UN Women Proje Koordinatörü Duygu Arığ, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgilendirme yaparak, genç kadınların kararlara katılımı konusunda bir seminer gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

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