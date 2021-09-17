Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

Su yalaklarını kullanan yaban hayvanları fotokapan ile görüntülendi

AYDIN - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri orman yangınları sonrası yaban hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere, yangın bölgelerine su yalakları yerleştirirken, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları fotokapan tarafından görüntülendi.

Ağustos ayı içerisinde Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında onlarca dönüm alan zarar gördü. Ormanlık alanların yanması ile birlikte, bu yangınlardan yaban hayatı da etkilendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen bölgelerdeki yaban hayatının devamlılığını sağlamak ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Özel olarak yaptırılan 20 adet su yalağı, yangın bölgelerinin çeşitli muhtelif yerlerine yerleştirildi. Devamlı olarak su akışının sağlanması için gerekli önlemleri de alan Doğa Koruma ekiplerinin bu yönde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Fotokapanla görüntülendiler"

Doğa Koruma ekipleri tarafından yangın bölgelerine yerleştirilen yalaklardan su içmeye gelen hayvanlar bölgeye yerleştirilen fotokapanla görüntülendi. Fotokapana yansıyan görüntülerde çeşitli kuş türleri ile domuz, tilki, sincap gibi yaban hayvanlarının yalaklardan su ihtiyaçlarını karşıladığı görüldü.