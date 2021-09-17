Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Haberler | Güncel

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı Su yalaklarını kullanan yaban hayvanları fotokapan ile görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri orman yangınları sonrası yaban hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere, yangın bölgelerine su yalakları...

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

Su yalaklarını kullanan yaban hayvanları fotokapan ile görüntülendi

AYDIN - Doğa Koruma Ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri orman yangınları sonrası yaban hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere, yangın bölgelerine su yalakları yerleştirirken, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları fotokapan tarafından görüntülendi.

Ağustos ayı içerisinde Aydın'ın Çine ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında onlarca dönüm alan zarar gördü. Ormanlık alanların yanması ile birlikte, bu yangınlardan yaban hayatı da etkilendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen bölgelerdeki yaban hayatının devamlılığını sağlamak ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Özel olarak yaptırılan 20 adet su yalağı, yangın bölgelerinin çeşitli muhtelif yerlerine yerleştirildi. Devamlı olarak su akışının sağlanması için gerekli önlemleri de alan Doğa Koruma ekiplerinin bu yönde çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Fotokapanla görüntülendiler"

Doğa Koruma ekipleri tarafından yangın bölgelerine yerleştirilen yalaklardan su içmeye gelen hayvanlar bölgeye yerleştirilen fotokapanla görüntülendi. Fotokapana yansıyan görüntülerde çeşitli kuş türleri ile domuz, tilki, sincap gibi yaban hayvanlarının yalaklardan su ihtiyaçlarını karşıladığı görüldü.

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı

Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tunç Soyer Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Eser Yenenler
Spor Abdullah Avcı Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:28:08. #1.11#