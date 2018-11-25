Aydın Deve Güreşinin Geliri Öğrencilere Burs Oldu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde düzenlenen deve güreşlerinin 4'üncüsü, 130 devenin katılımıyla yapıldı. Güreşlerden elde edilen gelirin yardıma muhtaç ilk, orta ve lise öğrencilerinin kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı bildirildi.

Atça Deve Sevenler Derneği tarafından düzenlenen 4. Atça Deve Güreşleri, Atça Mahallesi Deve Güreşi Arenası'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin takip ettiği güreşlere, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 namlı deve katıldı. Kadın ve çocuklardan ücret alınmayan güreşlerin bilet fiyatları 20 liradan satıldı. Güreşleri Yenipazar Belediye Başkanı AK Partili Zafer Savcı da izledi. Güreşler kıyasıya mücadeleye sahne olurken, zaman zaman develeri ayırmakta güçlük çekildi. Cazgır Murat Arabacı'nın sunumunda gerçekleştirilen güreşlerde ilk olarak 'Daylak' olarak bilinen yavru develer güreşti. Heyecanlı anların yaşandığı güreşlerden elde edilecek gelirin Atça Mahallesi'ndeki okullarda eğitim, öğretim gören öğrencilerin kılık kıyafet ihtiyaçlarında kullanılacağı bildirildi.

Atalarımızdan gelen devecilik kültürünü yaşatmak için bu güreşlerin organize edildiğini belirten Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, "Buraya çok güzel bir deve güreş arenası yapılmış. Deve yetiştirmek güreşlere hazırlamak çok zor ve meşakkatlı bir şey. Sabır isteyen bir iş. Bu iş severek yapılan bir iş. Ben 30 yıldan bu yana bu işlerin içerisindeyim. Belediye başkanı olmazdan önce de deve güreşlerine katılıyordum. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde yapılan deve güreşlerini imkan dahilinde izlemeye çalışıyorum. Bu bir Yörük kültürü. Başlama tarihi bilinmiyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi. Güreşler gün boyu devam ederken dereceye giren deve saileri kupa ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.