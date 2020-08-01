Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın tüm hızıyla devam ediyor
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Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın tüm hızıyla devam ediyor

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın tüm hızıyla devam ediyor Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayıp Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını devam ediyor.

01.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:41

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın tüm hızıyla devam ediyor

MUĞLA - Aydın'ın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel Dağı eteklerinde saat 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayıp Muğla'nın Yatağan ilçesine sıçrayan orman yangını devam ediyor. Arazinin engebeli olması ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Ekipler bir yandan Aydın'ın Çine İlçesi Gökbel Dağı civarında söndürme çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da Çine'ye komşu ilçe Muğla'nın Yatağan ilçesinde çalışmalarına devam ediyor. Bölgede Orman Yangını Söndürme ekiplerinin yanı sıra çeşitli kurumlara ait iş makineleri de çalışmalara destek verirken, şu anda Yatağan kırsal Hacıveliler Mahallesi maden ocakları üst tarafından yangın devam ediyor. Helikopterlerin bir kısmı İzmir'deki diğer yangına sevk edilirken, şu anda havada iki helikopterlerin sortilerine devam ettiği görülüyor.

Öğlen saatlerinden bu yana yüzlerce dönüm alanın yandığı ormanlık alanda alevlerle mücadele devam ediyor.

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İHA

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