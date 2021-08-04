Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu İlçesi Alemler Mahallesinde süren orman yangınında destek vermek için bölgeye giden Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan alevlerin ortasında kalan ahıra girip içerideki keçileri yanmaktan kurtardı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırırken, yangınla mücadele devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Karacasu ilçesinin Alemler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyüdü. Kısa sürede etkisini arttıran yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Son günlerde yaşanan orman yangınları sebebiyle teyakkuzda olan ekipler ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgar ile birlikte büyümeye başlayan orman yangını ile ilgili söndürme çalışmaları devam ediyor.

KOMUTANIN GÖRÜNTÜLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Orman yangınının söndürülmesine destek için bölgeye giden Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan, alevlerin ortasında kalan ahıra girip içerideki keçileri yanmaktan kurtardı. İnan'ın görüntüleri sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı
Bakan Soylu'dan 'TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi' iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Bakan Soylu'dan "TOMA'lar yangın bölgelerine gönderilmedi" iddialarına yanıt: TOMA'lar olayın başından beri görev yapıyor
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'daki yangının söndürülmesine destek için bölgeye giden komutan keçileri yanmaktan son anda kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 07:46:35. #1.14#

title