Aydın'daki yangın büyüyor Aydın'daki yangın büyüyor Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor Aydın Çine ilçesinde saat 13.15 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.

Aydın'daki yangın büyüyor Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor AYDIN - Aydın Çine ilçesinde saat 13.15 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor. Çine Akçaova Mahallesi Gökbel dağı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter karadan 12 arazöz 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale ediyor. Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: İHA