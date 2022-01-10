Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 44 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet