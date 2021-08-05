Aydın'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun