Aydın'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan otomobilin yol kenarındaki kayalık alana çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Selahattin Has da hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 10.00 sularında Satılar-Birci yol ayrımı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden Salih Has (65) yönetimindeki 09 FN 355 plakalı Fiat otomobilin yol kenarındaki kayalık alana çarpması sonucu yaşanan kazada, sürücü Has ile birlikte Muzaffer Aktürk (63) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan aynı aileden iki kişiyse ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan yaralılar çıkarıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın yaşandığı noktada, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından Salih Has ile Muzaffer Aktürk'ün cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

Doktorların çabaları yaşatmaya yetmedi

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki yaralıdan biri olan 82 yaşındaki Selahattin Has doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Has'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, diğer yaralı M.H.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı