Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı
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Emre Demirci, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı Aytepe'den Tabakhane deresine düşerek hayatını kaybeden 27 Yaşındaki Emre Demirci'nin feci ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

04.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:31
Aydın'daki feci ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı Aytepe'den Tabakhane deresine düşerek hayatını kaybeden 27 Yaşındaki Emre Demirci'nin feci ölümü ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Emre Demirci'nin tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Aytepe'deki uçurumdan Tabakhane Deresi'ne uçtuğu öğrenildi.

Gece saat 02: 30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden Emre Demirci'nin bir arkadaşı ile birlikte kendisine ait otomobil ile şehrin tepesinde bulunan Aytepe'ye çıktığı öğrenildi. Burada arkadaşı ile alkol aldığı öğrenilen Emre Demirci'nin tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla eski Yetiştirme Yurdu üzerindeki uçuruma yaklaştığı ve bu sırada dengesini kaybederek Tabakhane Deresi'ne uçtuğu öğrenildi. İlk etapta düştüğü yer tespit edilemeyen Emre Demirci, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kalfaköy yakınlarındaki Tabakhane Deresi içerisinde bulundu.

İtfaiye tarafından tabakhane deresi üzerine merdivenlerle kurulan geçit ile cesede ulaşan görevliler, olay yerinde makineye bağladıkları Emre Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. 27 yaşındaki Emre Demirci'nin bekar olduğu ve babaocağı Köşk ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy mahallesinde toprağa verileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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