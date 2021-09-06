Son dakika haberi | 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan kavga sonrası gözaltına alınan D.A. ve H.Ç'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Dün, arkadaş oldukları belirtilen 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Rasim Yıldız hayatını kaybetmiş, H.Ç. elinden hafif şekilde yaralanmıştı.
Polis, olayın ardından zanlı D.A'yı İzmir'in Selçuk ilçesinde yakalamıştı.
Hastanede tedavisi tamamlanan H.Ç. de kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun