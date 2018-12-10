Aydın'da Yüksekten Düşen Kişi Öldü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Kenan Çakır, evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.