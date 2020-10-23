Aydın'da yolcu minibüsü devrildi: 5 yaralı
23.10.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:42
Aydın'ın Germencik ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Küçük'ün kullandığı 09 M 5065 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, tekerleğinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun