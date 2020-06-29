Aydın'da yerli tohum kullanımını arttırma çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da yerli tohum kullanımını arttırma çalışmaları sürüyor

Aydın'da yerli tohum alanlarının kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aydın'da yerli tohum kullanımını arttırma çalışmaları sürüyor
29.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:40

Aydın'da yerli tohum alanlarının kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli tohum kullanımının arttırılması çalışmaları kapsamında iki çiftçiye ait, Umurlu ve Kuyulu Mahallerindeki 20 dekar alanda 4 yeni yerli silajlık mısır tohumunun kullanıldığı bir alan oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kaliteli kaba yem kullanımının ve ekim alanlarının yaygınlaştırılması için yeni ve yerli çeşit silajlık mısır tohumu kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak; Umurlu ve Kuyulu Mahallerimizde iki önder çiftçi ile toplam 20 da alanda ADA-523, AGA, PEHLİVAN ve ADA-351 olmak üzere 4 çeşit mısır çeşidinden oluşan demonstrasyon alanı kurulmuştur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
İzmir'de bir kişi, yavru köpeği oto yıkamacıda suyun altına sokup işkence etti
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
İzmir'de ürettiği salyangoz kremini dünyaya satıyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Murat Boz Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Yılmaz Vural İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Aydın'da yerli tohum kullanımını arttırma çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:52:28. #1.14#
title