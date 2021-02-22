Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
22.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:24
Aydın'ın Söke ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi.
Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde yaşayan Mehmet Ali Gencer (92), rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.
Gencer'in Türk bayrağına sarılı tabutu Granta Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı toprağa verildi.
Törene, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez