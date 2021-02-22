Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

22.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:24
Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 92 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi.

Söke Hilmi Fırat Huzurevi'nde yaşayan Mehmet Ali Gencer (92), rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti.

Gencer'in Türk bayrağına sarılı tabutu Granta Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Gencer'in naaşı toprağa verildi.

Törene, Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Meral Akşener Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Müge Anlı Oğuzhan Koç Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 18:25:31. #1.14#
title