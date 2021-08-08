Aydın'da vatandaşlar orman yangınına müdahale eden helikopterlerin su aldığı gölete su taşıyor

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar devam eden orman yangınına müdahale eden helikopterlerin su alabilmesi için gölete kendi araçlarıyla su takviyesinde bulunuyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde vatandaşlar devam eden orman yangınına müdahale eden helikopterlerin su alabilmesi için gölete kendi araçlarıyla su takviyesinde bulunuyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinden Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Ekiplerin çalışmasına destek veren gönüllüler helikopterlerin su aldığı DSİ'ye ait gölete kendi araçlarıyla çeşitli yerlerden su getiriyor.

Vatandaşlardan Mehmet Bozdağ, AA muhabirine, Akçaova Mahallesi'nde yaşadığını ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bölge halkı olarak ellerinden geldiğince ekiplere destekte bulunmaya çalıştıklarını aktaran Bozdağ, "Vatandaşımız sağ olsun hepsi de helikopterler su alsın diye gölete sabaha kadar, bidon ve tankerlerle su taşıdılar. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Yangın cuma başladı 3 gündür bu şekilde su taşıyoruz. Günde 20 defa gidip gelmişimdir. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen sönmedi maalesef." dedi.

Kamyonetiyle su taşıyan Ahmet Özbay ise normalde Marmaris'te yaşadığını ama yakınlarına destek olmak için köye geldiğini vurgulayarak, "Köyümdeki ağaçları kurtarabilmek için ben de gönüllü olarak çalışıyorum, elimden elen bu. Şu anda helikopterler buradan su aldığı için sürekli buraya su takviyesi yapıyoruz. Çünkü başka yerden su gelmiyor, bugün 7 sefer yaptım. Çeşitli yerlerden su taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan