Aydın'da uyuşturucu şüphelisi 3 kişi tutuklandı
AA, İbrahim Uzun - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce takip edilip ilçe girişinde durdurulan aracın değişik yerlerine gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / İbrahim Uzun - Güncel