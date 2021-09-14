Aydın'da uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hasköy Mahallesi'nde Adem Hasköy'ün (65) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Hasköy'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.