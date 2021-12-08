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Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bereketli Mahallesi'ndeki demir yolu hattından karşıya geçmeye çalışan Ali Hoş'a (46), 32754 sefer sayılı Söke- Denizli yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Hoş'un yakınları gözyaşı döktü.

Ali Hoş'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, makinistler de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hoş'un demir yoluna 30 metre uzaklıkta bulunan kayınpederinin evine akşam yemeğine giderken trenin çarptığı öğrenildi.

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AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

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