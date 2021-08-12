Aydın'da tren hattına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Aydın'da tren hattına devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Aydın'da tren hattına devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde tren hattına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tren hattına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Esat Korkmaz'ın kullandığı 35 GC 4899 plakalı tır, Sazlı Mahallesi yakınlarında tren raylarına devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Söke-Ortaklar arası çalışan 35582 numaralı yük treni, ihbar üzerine makinist tarafından kaza yerine yakın bölgede kontrollü şekilde durduruldu.

Kaza nedeniyle Söke-Ortaklar arası demir yolu hattı, tren trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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