Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Cengiz Kahraman'ın kullandığı 09 US 894 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu İncirliova Sanayi Sitesi önünde, Ruhi Yelçi (85) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yelçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.