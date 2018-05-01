Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cengiz Kahraman'ın kullandığı 09 US 894 plakalı otomobil, Aydın-İzmir karayolu İncirliova Sanayi Sitesi önünde, Ruhi Yelçi (85) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yelçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et