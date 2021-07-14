Aydın'da tatil merkezleri ve kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Aydın'da tatil merkezleri ve kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor

Aydın'da tatil merkezleri ve kara yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Bahri Aşık - Haberler | Güncel

Bayram tatilini Ege sahillerinde geçirmeyi tercih edenler, Aydın'daki kara yolları ile turistik merkezlerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini Ege sahillerinde geçirmeyi tercih edenler, Aydın'daki kara yolları ile turistik merkezlerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum ve Marmaris gibi tatil merkezlerinin geçiş güzergahında bulunan Söke'deki Novada Kavşağı ile Çine - Yatağan kara yolunda öğleden sonra araç hareketliliği arttı.

Trafiğin ağır aktığı noktalarda ekipler tedbir aldı.

Öte yandan Kuşadası ve Didim ilçesinde de çok sayıda aracın şehir merkezine girmesi nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor.

Tatilcilerin gelmesiyle Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve Güvercinada Caddesi'nde trafiğin zorlukla aktığı gözlendi.

Didim'de de Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Altınkum Sahili yolunda trafik durma noktasına geldi, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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