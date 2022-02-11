Aydın'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA, Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçeye sahte para girişi olacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Aydın-Denizli kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 34 bin 800 dolar ele geçirdi.
Polis, şüpheli M.Ö. ve E.T'yi gözaltına aldı.
AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel