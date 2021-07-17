Aydın'da refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
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Aydın'da refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu

Aydın'da refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu.

Aydın'ın Çine ilçesinde refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu.

İsmail Özer yönetimindeki 16 AFU 54 plakalı tır, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Tırın mazot deposunun delinmesi nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.

Tırda maddi hasara yol açan kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Aydın'da refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu
Aydın'da refüje çıkan tırda maddi hasar oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı

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