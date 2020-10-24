Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 28 kişi, tutuklandı
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Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 28 kişi, tutuklandı

24.10.2020 19:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 19:04
Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 28 kişi, tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanıp, gözaltına alınan 28 şüpheli, tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, yakalanıp, gözaltına alınan 28 şüpheli, tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ile diğer büro amirliği ekipleri ilçede haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Toplam 12 ekibin katıldığı operasyonda, aralarında 'hırsızlık' suçundan 15 yıl, 'çeşitli hırsızlık' suçlarından 14 yıl, yine 'hırsızlık' suçundan 11 yıl, 'kamu kurum ve kuruluşlarını kullanarak dolandırıcılık' suçundan 7 yıl gibi kesinleşmiş hapis cezasından aranan şüphelilerin bulunduğu 28 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Aydın'da polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 28 kişi, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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