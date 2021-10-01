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Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile çarpışan minibüsün alkollü sürücü yaralandı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, TIR ile çarpışan minibüsün alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Denizli- Aydın kara yolu Güzelköy Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Güzelköy Mahallesi'nden kara yoluna çıkan Mustafa Baykan (59) yönetimindeki 09 V 1842 plakalı minibüs, Denizli istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Ahmet Çınar (56) idaresindeki  42 BKB 20 plakalı TIR'la çarpıştı. Kontrolden çıkan TIR ters şeride girerek durdu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise kazada hafif yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa Baykan'a müdahale etti. Ayakta yapılan tedavisinin ardından Baykan'ın, trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde 1.68 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Mustafa Baykan'a alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından cezai işlem yapılırken, ehliyetine ise el konuldu. Öte yandan, TIR sürücüsü Ahmet Çınar'ın kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOGRAFLI


Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı

Sürücüsü alkollü minibüs, TIR ile çarpıştı
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Son Dakika Haberleri
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