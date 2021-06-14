Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor

Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa oluyor.

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa oluyor. Köylüler Korona virüs salgını ile kıymeti daha da artan kekik suyundan faydalanmak için yaz sezonu boyunca kekik suyu çıkarıyor.

Aydın Germencik İlçesi'ne bağlı kırsal Çarıklar Mahallesi'nde köylüleri kekik suyu telaşı sardı. İmece usulü ile kekik suyu çıkaran köylüler, atadan kalma yöntemlerle çıkardıkları kekik suyu sayesinde hem virüsten korunduklarını hem de daha sağlıklı yaşadıklarını belirttiler.

Köyün sakinlerinden aynı zamanda Germencik Yörükler Derneği Başkanı olan Ruhi Doğan, Yörüklerin en önemli geleneklerinden birinin de kekik suyu kullanımı olduğunu belirterek bu yöntemin asırlardır atadan kalma usullerle devam ettiğini söyledi.

Çarıklar köyü sakinlerinden Kadriye Bulut ve Saime Doğan önderliğinde bir araya gelen kadınlar dağlarda kendiliğinden doğal ortamında yetişen kekikleri toplayıp suyunu çıkarıyor. Oldukça değerli olan kekik suyunu çıkarmanın da ciddi meşakkati olduğunu belirten Saime Doğan, "Her yıl Haziran ayı geldiğinde kekikleri dağlardan toplayıp getiririz. Bu kekikleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayacak şekilde bastırdığımız kazan içerisinde kaynatıyoruz. ve damıtma yöntemi ile oluşan suyunu saklayıp şifa niyetine tüketiyoruz" dedi.

Kekik suyunun hazımsızlıktan karın ağrısına, bulaşıcı hastalıktan virüs salgınına saymakla bitmeyecek kadar faydasının bulunduğunu belirten Kadriye Bulut ise Korona virüs salgını ile birlikte eski değerlerin yeniden kıymetlendiğini belirterek süreç kapsamında talep üzerinde pek çok kişiye kekik suyu verdiklerini söyledi. Sadece para kazanmak amacıyla değil aynı zamanda insanlara faydalı olmak amacıyla da kekik suyu çıkardıklarını belirten Bulut, doktor tavsiyesi ile bile kekik suyu tüketenlerin odluğunu belirtti.

Kokusu, görünümü, tadı ve insan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen kekik suyunun mikrop öldürücü özelliğiyle, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisinde hem bağışıklık sitemin güçlendirmek hem de hijyen sağlamak amacıyla da kullanıldığını belirten köy sakinlerinden Salih Bulut, kekik suyunu geleneksel olarak tükettiklerini söyledi.

Kekik suyunun bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanında, öksürük, astım bronşit gibi, hastalıkları giderdiği ve nefes açıcı özelliği olduğu belirtildi. İnsanı rahatlan bir özelliğe sahip olan kekik suyunun aynı zamanda hazmı kolaylaştırdığı, eklem ağrılarına iyi geldiği, diş eti hastalıklarının iyileşmesinde etkili olduğu hatta ağız kokusunu bile giderdiği kaydedildi. - AYDIN

Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor
Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor
Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor
Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor
Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor
Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı
Pandemi döneminde zararlı içeriklerin izlenme oranları arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Selçuk Balcı Tuğrul Tülek
Spor Diego Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da köylü kadınlar virüsten korunmak için atadan kalma yöntemle kekik suyu çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:02:33. #1.14#

title