Aydın'da kır gezisi yapan iki arkadaşın bulduğu taşın meteor olduğu saptandı - Haberler
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Aydın'da kır gezisi yapan iki arkadaşın bulduğu taşın meteor olduğu saptandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da kır gezisi yapan iki arkadaşın bulduğu taşın meteor olduğu saptandı

Aydın'da kırsal alanda gezinti yapan iki arkadaşın bulduğu taşın "demir meteoridi" olduğu belirlendi.

Aydın'da kırsal alanda gezinti yapan iki arkadaşın bulduğu taşın "demir meteoridi" olduğu belirlendi.

Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde kırsal alanda gezintiye çıktı.

Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor olabileceğini düşünerek analize gönderme kararı aldı.

Taştan aldıkları numuneyi Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü İstanbul Yerleşkesine gönderen ikili, taşın bir "demir meteoridi" olduğu şeklinde gelen sonuçla heyecan yaşadı.

AA muhabirine açıklama yapan Emre Can, taşı bulduklarında 11 kilogram olduğunu, analiz için bir bölümünü numune olarak Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsüne gönderdiklerini ifade etti.

Gelen analiz sonucunda bu taşın "demir meteoridi" olduğunun belirlendiğini kaydeden Can, "Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı. Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini istiyoruz." dedi.

Ellerinde 7 kilo 524 gramlık meteor olduğunu söyleyen Ömer Öztürk de taşın oldukça değerli olduğunu düşündüklerini belirterek, "Araştırılması için gönderdiğimiz yerlerden taşın, bu dünyaya ait olmadığını söylediler. Meteorun insanlık adına faydalı şekilde kullanılmasını istiyoruz." diye konuştu.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aydın'da kır gezisi yapan iki arkadaşın bulduğu taşın meteor olduğu saptandı - Haberler
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