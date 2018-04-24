Aydın'da Kayıp Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan 52 yaşındaki Durmuş Sağ'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bozköy Mahallesi'nde Şadiye Dağ, 5 gün önce traktörle evden ayrılan eşi Durmuş Sağ'dan (52), haber alamayınca durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerinde AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Gazetecilere açıklama yapan Şadiye Sağ, eşinin geçen perşembe günü akşam saatlerinde traktörünün bozulan pulluğunu yaptırmak için evden ayrıldığını söyledi.

Eşine o akşamdan itibaren ulaşamadığını anlatan Sağ, "Bir daha gelmedi. Nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Öte yandan Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki güvenlik kamerası görüntülerinde Sağ'ın, traktörüyle seyir halindeyken iş yeri sahibini eliyle selamladığı yer alıyor.