Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı

Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran 19 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran 19 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Bağarası Mahallesi'nde bir kasapta çalışan Melikşah Ok, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu eli makineden çıkartılamayan Ok, makineyle bindirildiği ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Müdahalede bulunan sağlık personeli, elin makineden kurtarılması için itfaiyeden yardım talebinde bulundu.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, sağlık personelinin de desteğiyle makineyi keserek gencin elini çıkarttı.

Melikşah Ok'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı
Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Acun Ilıcalı Diana Spencer
Spor Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da kasapta çalışan 19 yaşındaki genç elini kıyma makinesine kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:40:55. #1.16#

title