Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
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Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı

03.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:39
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeritteki demiryolu rampasına çarparak durabilen minibüste 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı şeritteki demiryolu rampasına çarparak durabilen minibüste 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Denizli- Aydın Karayolu Köşk ilçesi girişinde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Tahir Dağlıoğlu (67) yönetimindeki 09 Z 2035 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp, karşı şeride geçerek yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yoldan çıktı. Yol kenarındaki demiryolu rampasına çarparak durabilen minibüste sürücü Tahir Dağlıoğlu, yanındaki eşi Sevilay Dağlıoğlu ve arka koltuktaki Hatice Sarıkaya yaralandı. Yoldan geçen bir TIR'ın şoförü durup, kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, jandarmanın da yardımıyla direksiyonda sıkışan minibüs sürücüsü Tahir Dağlıoğlu, eşi Sevilay Dağlıoğlu ve Hatice Sarıkaya araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kazayı bildiren TIR sürücüsü Mehmet Emin Demir, "Köşk ilçesinden İzmir yönüne gidiyordum. Karşı şeritteki minibüsün refüjü aşıp, bizim bulunduğumuz yöne geçtiğini gördüm. İnsanlık namına yardım etmek için, durdum. Sağlık ekiplerine ve jandarmaya durumu bildirdim" dedi.


Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı
Aydın'da, karşı şeride geçen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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