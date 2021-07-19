Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
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Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen

Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yerine aynı partiden meclis üyesi Mehmet Erikmen seçildi.

AYDIN'ın Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesinin ardından yerine aynı partiden meclis üyesi Mehmet Erikmen seçildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, bir süre önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, görevinden istifa etti. Boşalan makama yeni başkanı seçmek için yapılan oylamada, MHP'li meclis üyesi Mehmet Erikmen ile CHP'li meclis üyesi Erdinç Gümüş yarıştı. Belediye meclis üyelerinin yaptığı 3 tur oylamanın kazananı, Mehmet Erikmen oldu.FOTOGRAFLI


Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen
Aydın'da Karacasu'nun yeni belediye başkanı Mehmet Erikmen

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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