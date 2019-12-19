Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atburgazı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, yaklaşık 3 metre kazılan çukurun yanındaki 5'i akraba 7 kişiyi suçüstü yakaladı.
Bölgede arama yapan ekipler, kazı aletleriyle, bir bilgisayar ve maden arama cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.