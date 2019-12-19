Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

19.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:42
Aydın'da kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

'ın ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Komutanlığı ekipleri, Atburgazı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yaklaşık 3 metre kazılan çukurun yanındaki 5'i akraba 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede arama yapan ekipler, kazı aletleriyle, bir bilgisayar ve maden arama cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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