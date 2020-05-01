Aydın'da jeotermal santrali sondaj çalışmasında patlama

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulması planlanan jeotermal santralin sondaj çalışması sırasında sıcak suyun basıncıyla patlama meydana geldi.

İlçeye bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde jeotermal tesis için sondaj kazısı yapılırken patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle yerin derinliklerinden fışkıran yüksek basınçtaki sıcak su, yaklaşık 40 metre yükseldi.

İşçilerden yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekipleri sıcak suyu kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Suyun basıncı ve sıcaklığı nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı kuyuda, ekiplerin 2 bin 500 metre derinlikte yaptığı çalışma sonucunda kuyu kapatıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, Efeler Belediyesi yetkilileri ve jeotermal tesisi yapan MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat olay yerine gelip bilgi aldı.

Balat, gazetecilere, "Bu olağan bir durum. Bu tip kazalar olabilir. İnşallah burada büyük bir hasar görmeden olayı kapatabilirler. Boruların ağzında vanalar vardı. O vanada meydana gelen bir arıza bunun tutulmasını önlemiş. Sorun oradan çıkmış. Alttaki karbondioksit gazının basıncı azalınca su kendiliğinden yavaş yavaş duracak. O zaman vana bölgesi rahatlayacak. Vana bölgesini yapacaklar. Basınç kesilmiş olacak. Şu anda yaralı yok." dedi.

Şirket açıklaması

KEN KİPAŞ Enerji AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, firmalarına ait AY-17 adlı kuyularında basıncı ayarlayan vanada arıza meydana geldiği belirtildi.

Kuyunun tüm yasal izinlerinin olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuyumuzda 29 Nisan 2020'de saat 14.30'da başlattığımız periyodik bakım işlemi sırasında 1 Mayıs 2020 saat 12.00'de bugüne kadar hiç karşılaşılmayan, basıncı ayarlayan vanada arıza meydana gelmiştir. Teknik ekibimizin özverili çalışması neticesinde kuyu aynı gün saat 17.05'de kontrol altına alınmıştır."

Kaynak: AA