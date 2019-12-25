Aydın'da jeotermal eylemi

25.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:55

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Elektrik Santrali'ne karşı çevreciler bir araya gelerek eylem yaptı.

Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi bölgesinde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Santrali için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu'nun gündeme gelmesiyle Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) ve Efeler Belediyesi öncülüğünde yöre halkı ve çevreciler dün imza kampanyası başlattı. Dünden bu yana 2 bin imza toplandı. İmza kampanyası devam ederken, çevreciler Atatürk Kent Meydanı'nda ellerinde dövizlerle eylem yaptı. Eyleme İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, Kızılcaköylüler başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Şişe içerisine çam ağacı koyarak maske takan Ali Senar, "'Dünyada ve ülkemizde ekolojik katliamlar bu hızla devam ederse sonuçta bu şekilde yaşamaya mahkum oluruz diye düşünüyorum" dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, "Kahramanlık sadece savaş meydanlarında verilmez ve yapılmaz. Kahramanlık hukuksuzluğa karşı yapılır. Sivil alanda da yapılabilir. Başka haksızlık noktalarında da direniş ve kahramanlık gündeme gelebilir. İşte böyle bir kahramanlığın ifadesidir başta kadınlarımız olmak üzere Kızılcaköylü vatandaşlarımızın yaptıkları" dedi. Çevrecilerin avukatı Akın Yakan da, "Kızılcaköy halkının sesini, Aydın'a, Türkiye'ye ve herkese duyurmak için toplanmış bulunuyoruz. Henüz ÇED ile ilgili bir karar verilmedi. Halk olarak, hukukçular olarak bunu bu süreçte tartışıp konuşmak bizim en doğal hakkımızdır. ÇED dosyası çok kapsamlı bir doküman. Bunu tüm ayrıntısı ile incelediğimizde o kadar vahim sonuçlarla karşılaşıyoruz ki, zeytinlik alanlara hiçbir şekilde sanayi tesisi yapılması olanağı olmazken, söz konusu projede alan tamamen kapalı zeytin bahçeleri ile kaplıdır. Herkes bunu biliyor. Onlar da iptal kararı olmasına rağmen yeni adımlar atıyor. Biz bunun yapılmasına karşıyız" dedi. Eyleme katılanlardan Leyla Çiyanşen de tepsini şu sözlerle dile getirdi: "Dereler kanımız, bu ağaçlar ise alın terimiz. Ben çoluğumu, çocuğumu bu incir ve zeytinlerle büyüttüm. Bundan sonra geçimimi neyle sağlarım ben? Baştaki büyüklerime soruyorum, çiftçinin her şeyini elinden alırsanız, biz neyle geçineceğiz? Bizim bildiğimiz çiftçilik ve zeytinciliktir. Biz bu ağaçları keser atarsak neyle geçineceğiz? Biz bu meydana gelmeyene hakkımızı helal etmiyoruz. Biz olmazsak siz yoksunuz. Biz varsak herkes var."'HUKUKSAL OLARAK DA GEREKENLERİ YAPACAĞIZ'Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu eylemin hiçbir siyasi yanı yok. Bu eylemin sadece ve sadece bir yanı var o da insanlık yanıdır. Hukuksal olarak da yapmamız gerekenleri yapacağız. Elektrik üretiyorsunuz tamam kimse karşı değil. Bir başkasının hakkını çiğneme hakkını nereden buluyorsun ?" dedi.

Konuşmaların ardından eyleme katılanlar imza kampanyasına destek verdi.

Kaynak: DHA