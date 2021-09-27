Aydın'da iki otomobilin çarptığı kişi öldü
AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, 2 ayrı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, 2 ayrı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
H.Y. (64) yönetimindeki 48 YE 378 plakalı otomobil, Aydın- Muğla kara yolu Çaltı Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alper Güler'e (30) çarptı. Alper Güler, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Daha sonra, önceki araçla aynı istikamette giden M.D'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil, Güler'e çarptı. İhbar üzerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Her iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri