İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fatih Arslan (35) idaresindeki 09 U 7547 plakalı hafif ticari araç, Ata Mahallesi Denizli Bulvarı'nda, aynı istikamete seyreden Ali Duman (62) idaresindeki 09 AS 783 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücüler ile Mevliye Duman (67), Fatma Duman (51) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
İki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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