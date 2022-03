AYDIN'DA ENGİNAR ÜRETİCİSİ KADINLARA KOOPERATİF SÖZÜ

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler'in Gölhisar Mahallesi'nde enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi. Üretici kadınları her zaman desteklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, Türkiye'de enginar üretiminin yarıdan fazlasının karşılayan mahallede bir kadın kooperatifi açacaklarını söyledi.

Bu yıl ürünlerini e-ticaretle internetten satmaya başlayan kadınları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanması için enginarların Aydın ve İzmir'de 14 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde de satışa sunulacağını belirtti.

Aydın'daki tarımsal üretimde önemli yer tutan enginardan üreticilerin daha fazla gelir elde edilebilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi kadın kooperatifi kurmak için harekete geçti. Gölhisar Mahallesi'ni ziyaretinde kadınlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, kadınların ürünlerinin pazarlanmasıyla ilgili daha fazla destek olabilmek için kadın kooperatifi kuracaklarını belirtti. Çerçioğlu'nun destek verdiği kooperatifle üreticiler daha fazla kazanacak.

'ÜRETTİĞİNİZ ÜRÜNLERİ HALK EGE ET MARKETLERİMİZDE SATACAĞIZ'

Mahalledeki kadınlar, ürünlerini bu yıl internet üzerinden e-ticaretle pazarlamaya başladıklarını ifade edip kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Enginarın her türlü tüketilebildiğinin altını çizen kadınlarla sohbet eden Çerçioğlu, "Sizleri tebrik etmek, kutlamak istedim. İşte çalışkan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olacağız ve ürettiğiniz ürünleri Halk Ege Et marketlerimizde satacağız. Bunun yanında kooperatif kurulumu sırasında her türlü resmi işlemlerinizde sizlere destek olacağız. Siz üreteceksiniz, kazandıklarınızla ev ekonomisine destek olup, kız çocuklarınızı, torunlarınızı okutabileceksiniz" dedi.

'HER YIL YÜZLERCE KADIN KATLEDİLİYOR'

Kadın üreticileri 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ziyaret etmek istediğini ifade eden Çerçioğlu, "Maalesef Kadınlar Günü'nün çok da kutlanacak bir gün olduğunu düşünmüyorum. Her yıl yüzlerce kadın katlediliyor. İnşallah yasalar daha sıkı olur, tedbirler alınır ve kadınlarımız katledilmez" diye konuştu.