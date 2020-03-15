Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı - Haber
Akçaköy, Köşk, Güncel

Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi.

15.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:02
Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi Büyükonurlar Mevkii'nde bulunan düğün evinde meydana geldi. Gel ve damat, düğünden sonra eve geldi. Yeni evli çiftle birlikte birçok davetli de eve geldi. Bu sırada evin salon kısmı bin anda çöktü. Çökmenin şiddetiyle evdekiler, beton zemine düşerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Özkalan, Hatice Yavaş, Naile Tuncer, Naime Tuncer, Hayriye Bayram, Elif Hilal Tunç, Huriye Tufaka, Aliye Taner, Ferhat Taner ve Halit Taner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma Özkalan, Hatice Yavaş ve Naile Tuncer'in durumunun ağır olduğu bildirildi.Köşk ilçesinin kırsal Akçaköy Mahallesi Muhtarı Fahri Akay, kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Akay, "Gerçekten de büyük bir tehlike atlattık. Köyümüzde Halit Taner'in oğlu ile Ahmet İnan'ın kızının düğünleri vardı. Gelin geldikten sonra ahşap evin haney kısmının çökmesi sonucu istenmeyen ve beklenmedik kaza meydana geldi. İnsanların yükünü taşıyamayan ahşap evin hanay kısmı çöktü" dedi.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkes yakalanacak Haber
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkes yakalanacak
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Son dakika: Medine'den gelen Umre yolcuları Ankara'da karantinaya alındı
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
Türkiye'de termometreler -7 dereceyi görecek! Ani sıcaklık düşüşü koronavirüsü etkiler mi?
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi koronavirüse yakalandı
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Hande Soral Demet Akalın
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük Fernando Muslera
Daha Fazla İran Avrupa Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Aydın'da düğün evinin zemini çöktü: 3'ü ağır 10 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 21:24:41. #1.14#