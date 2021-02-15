Deniz kenarında ceset bulundu
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Deniz kenarında ceset bulundu

15.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:34

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında, kayalıklardan düştüğü değerlendirilen kişinin cansız bedeni bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında, kayalıklardan düştüğü değerlendirilen kişinin cansız bedeni bulundu.

Altınkum Mahallesi 2. Koy Mevkisi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Cenazenin, 49 yaşındaki Engin Sağlamtürk'e ait olduğu belirlendi.

Kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Sağlamtürk'ün cenazesi, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Deniz kenarında ceset bulundu
Deniz kenarında ceset bulundu
Deniz kenarında ceset bulundu
Deniz kenarında ceset bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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