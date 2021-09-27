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Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' törenle açıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' törenle açıldı

Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet verecek 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak katıldığı törenle açıldı.

AYDIN (Habermetre) - Aydın Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet verecek 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak katıldığı törenle açıldı.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Buğdaycı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdür Hakan Özcan katıldı. Aydın'ın da aralarında bulunduğu 27 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışlarına TEKNOFEST'ten canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde açılışa katılanlar, gönüllü gençlerle birlikte kurdele keserek atölyenin açılışını yaptı.

"Gençleri atölyeye davet etti"

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, atölyenin gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Bilim ve teknolojinin gelişimi ve gençlere bu konuda rehberlik yapacak Deneyap Teknoloji Atölyelerinden bir tanesi de Aydın'da oluşturuldu. Gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacak bu atölyenin oluşumunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, TÜBİTAK'a ve T3 Vakfı'na teşekkür ediyorum. Aydınlı gençleri bu atölyeye davet ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yapılacak sınavlar sonucu belirlenecek 160 genç 2 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Kazım Yörükce

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Haber: Aydın'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' törenle açıldı - Haberler
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