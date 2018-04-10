Aydın'da Cinayet

Aydın'ın Germencik ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan bakkal, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bakkallık yapan Serkan Horzum (45) ile iş yerine gelen ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen Selim C. (56) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim C, yanında taşığı av tüfeğiyle Horzum'a ateş etti.

Horzum, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.