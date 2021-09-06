Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavga sırasında, bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavga sırasında, bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenmeyen iki otomobil sürücüsü park yeri kavgası nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri otomobilinde bulunan pompalı tüfek ile etrafa ateş açtıktan sonra kaçtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir yaşındaki H.G. ile motosiklet sürücüsü O.G. ve bölgede bulunan pastane çalışanı H.C.Y'ye isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Son dakika haberi... Arnavutköy'de silahlı saldırı sonrası mahalle savaş alanına döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Murat Kurum Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Umut Meraş Burak Yılmaz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 00:40:13. #1.14#

title