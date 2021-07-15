Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ile bir papağanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, veterinere götürülen papağana ise oksijen tedavisi uygulandı.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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