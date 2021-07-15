Aydın'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Aydın'nın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Beş Eylül Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişi ile bir papağanın tahliyesi gerçekleştirildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılırken, veterinere götürülen papağana ise oksijen tedavisi uygulandı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun