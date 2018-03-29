Aydın'da Bahar Bereketi

Aydın'da bu yıl erken gelen bahar ve mevsimin oldukça güzel olması arılar için altın yıl oldu. Arılar yaklaşık son 10 yılın en verimli yılını yaşarken, arıcılar fiyatların manipüle edilmeye çalışıldığı için arıcının endişeli olduğu belirtildi.

Aydın'da bu yıl baharın erken geldiğini ve yılın arıcılık ve bal üretimi bakımından oldukça güzel olduğunu kaydeden Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Tabiatın erken uyanması ile arılarımız bu yıl çalışmalarına daha erken başladı. Geçtiğimiz yıllarda bu sezonda 5 çıta olan arı varlığı bu yıl kovanlarda yaklaşık yüzde 100 artış ile 10 çıtaya yükseldi. Arılar ilaç almadıkları ve toplu ölüm olayı yaşanmayan bölgelerde çok güzel çalışıyor. Şu anda arıların tek sıkıntısı tarım alanlarında bilinçsiz ve arıya zarar verecek ilaç kullanılması. Bu sorunu da bölge çiftçisi ile görüşmeler yapıp bilinçlendirme çalışmaları ile aşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Arılar nüfus planlamasına son verdi, arı varlığı arttı"

Arıların önsezisi çok kuvvetli varlıklar olduğunu ve bu yıl arı hareketlerini izleyerek çok verimli bir yıl olacağı kanaatinde olduklarını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Arılar o kadar hissiyatı güçlü hayvanlardır ki, tabiatın gidişatını önceden hisseder. Arıcılar yılın durumunu kovanları ve arıların hareketlerini izleyerek görebilir. Eski yıllarda eğer yıl kurak sıkıntılı ise arılar nüfus planlamasına gider bakabilecekleri kadar yavru yapardı. Bu yıl arıların yavru verimi neredeyse iki katına çıktı" dedi.

Arı gelişimindeki mevcut güzelliğin devam etmesi için arıcıların dikkatli ve kurallara uygun konaklaması gerektiğini belirten Başkan Özdemir, "Aydın'da sezonun güzel olması nedeniyle başka bölgelerden çok fazla misafir arıcı geldi. Arı hayattır. Geldiği bölgeye hayat verir. Ancak burada tek şart arıların kurallara uygun ve diğer kolonilere uygun mesafelerde konaklatılmasıdır" diyerek konaklamaların mutlaka usulüne uygun yapılmasını istedi.

Şu anda arıların hızla bal toplama sezonuna hazırlandığını ve mevsimin erken başlaması nedeniyle güçlü kadrosunu oluşturan kolonilerin topladıkları balı depolamaya başlayacağını kaydeden Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Gerek arı varlığı gerekse bal bakımından sezonda bir sıkıntı görünmüyor. Ancak arı çıtasına 45 TL fiyat vermemize rağmen fiyatlar manipüle yolu ile düşürülmek isteniyor. Maalesef arıcıya 30 TL'nin altında fiyat teklif edenler var. Bu durumun en acı yönü ise fiyatları maipüle etmek isteyenlerin kendi içimizdeki arı tüccarları olmasıdır. Arıcımıza tavsiyemiz sektöre zarar vermek isteyen bu tüccarlardan uzak durmasıdır. Fiyatı 30 TL'nin altına kesinlikle düşmemelidir. Gerekirse arılarını satmaktan vazgeçip bal üretimine yönelsinler. Eğer bu arı 30 TL'nin altına düşerse iddia ediyorum bal fiyatları da düşer. Bunun sorumlusu adeta arıcı ile dalga geçen arı tüccarlarıdır. Tüm arıcıları birlik olmaya davet ediyorum. Mevsim güzel, arılar güzel verimin de güzel olacağına ümit ediyoruz. Tek endişemiz arımıza ve bala hak ettiği değerin verilmemesi" diye konuştu. - AYDIN