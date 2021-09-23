Aydın'da 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri devam ediyor - Haberler
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Aydın'da "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri devam ediyor

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen öğrenciler ve sporcular, Adnan Menderes Stadyumu'na kadar yürüdü.

Burada devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Etkinlik kapsamında halk oyunları, cimnastik, tekvando ve sporcu eğitim merkezinin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Törende konuşan Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, sporu daha da yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Vatandaşları spora teşvik etmek adına çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Merdan, "Aydın Valiliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok sayıda spor tesisi yatırımı başlatılmış ve devam etmektedir. İnşallah tesislerimizin yapımı bittiğinde sporcularımıza büyük bir alt yapı kazandırmış olacağız." dedi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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