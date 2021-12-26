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Aydın'da atlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Aydın'da atlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Necip Uyanık - Haberler | Güncel

Aydın'ın Germencik ilçesinde yolda başıboş şekilde ilerleyen atlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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İZMİR (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yolda başıboş şekilde ilerleyen atlara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İzmir- Aydın kara yolu üzerindeki Ömerbeyli Mahallesi'nde, Nazmi Kurt yönetimindeki 09 EG 222 plakalı otomobil, başıboş şekilde ilerleyen atlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 at savrularak telef oldu.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nazmi Kurt ile otomobilde bulunan Ersin Özdemir ve Emin Kurt yaralandı.

Olay yerine yapılan müdahalenin ardından yaralılar Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emin Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA / Necip Uyanık - Son Dakika Haberleri

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