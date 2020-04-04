Aydın'da akıl almaz ölüm
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Emre Demirci, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Aydın'da akıl almaz ölüm

Aydın'da gece yarısı bir arkadaşı ile şehrin tepesine çıkan 27 yaşındaki bir genç bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dereye düştü.

04.04.2020 06:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 06:22
Aydın'da akıl almaz ölüm

Aydın'da gece yarısı bir arkadaşı ile şehrin tepesine çıkan 27 yaşındaki bir genç bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dereye düştü. Düştükten sonra kaybolan genci bulmak için tüm ekipler seferber olurken, derenin içindeki şahıs Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu. Uçurumdan düştüğü belirtilen 27 yaşındaki Emre Demirci'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay gece yarısı saat 02: 30 sıralarında medyana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'da el sanatları ile uğraştığı belirtilen 27 yaşındaki Emre Demirci, bir arkadaşı ile şehrin tepesinde bulunan Aytepe isimli bölgeye çıktı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun eski yurdunun üst tarafından Aytepe mevkine çıkan Emre Demirci, iddiaya göre arkadaşı ile tepede alkol alırken bir anda dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düştü.

Bunun üzerine Emre Demirci'nin arkadaşı güvenlik güçlerine arayıp olayı ihbar ederek yardım istedi. 155 polis merkezi tarafından Efeler ilçe merkezindeki tüm ekipler bölgeye sevk edildi. Ancak uçurumdan dereye düştüğü belirtilen şahıs bir türlü bulunamayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede UMKE ile bölgeye gelen itfaiye ekibi şahsı dere yatağında hemen buldu. Çocuk Esirgeme Kurumu'nun üst bölgesinden düştüğü belirtilen şahsın bedeni, Kalfaköy yolu üzerinden dereye inen itfaiye ekipleri tarafından bulundu.

112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Herkesi şaşırtan ilginç olay ve akıllara durgunluk veren ölüm olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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